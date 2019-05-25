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Жіноча збірна України з волейболу виграла в першому матчі Золотої Євроліги

Сьогодні 21:41 310 0
Жіноча збірна України з волейболу виграла в першому матчі Золотої Євроліги

Жіноча збірна України з волейболу перемогла Словаччину у першому турі Золотої Євроліги.

Українки впевнено перемогли в першому сеті - 25:17. У другій партії Словаччини вдалося нав'язати боротьбу, але Україна втримала перевагу. У третьому українські волейболістки знову були сильнішими.

В іншому матчі групи А Чехія перемогла Швецію (3:0). Таким чином, після першого туру Україна йде на другому місці в групі, поступаючись Чехії за додатковими показниками. У плей-оф виходить лише переможець групи.

У наступному матчі 29 травня збірна України на виїзді зіграє проти команди Швеції.

Золота Євроліга

Жінки 

Група А

Україна - Словаччина 3:0 (25:17, 25:22, 25:17)

Швеція - Чехія 0:3 (10:25 14:25, 16:25)

Нагадаємо, український волейболіст може продовжити кар'єру в Росії.

Також, український волейболіст хоче отримати російське громадянство

 

Джерело - Чемпіон.

#волейбол, #жінки, #українська збірна, #перемога
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