Жіноча збірна України з волейболу виграла в першому матчі Золотої Євроліги

Жіноча збірна України з волейболу перемогла Словаччину у першому турі Золотої Євроліги.

Українки впевнено перемогли в першому сеті - 25:17. У другій партії Словаччини вдалося нав'язати боротьбу, але Україна втримала перевагу. У третьому українські волейболістки знову були сильнішими.

В іншому матчі групи А Чехія перемогла Швецію (3:0). Таким чином, після першого туру Україна йде на другому місці в групі, поступаючись Чехії за додатковими показниками. У плей-оф виходить лише переможець групи.

У наступному матчі 29 травня збірна України на виїзді зіграє проти команди Швеції.

Золота Євроліга

Жінки

Група А

Україна - Словаччина 3:0 (25:17, 25:22, 25:17)

Швеція - Чехія 0:3 (10:25 14:25, 16:25)

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Джерело - Чемпіон.