Президент Європейського гімнастичного союзу (УЄЖ) Фарід Гаібов передав Україні офіційний прапор чемпіонату Європи з художньої гімнастики як країні,що проводитиме європейську першість у 2020 році

Під час урочистої церемонії завершення чемпіонату Європи 2019 року з художньої гімнастики, який відбувся в Баку, Україні в особі Ірини Дерюгіної, Президента Федерації гімнастики України та Головного тренера національної збірної команди України з художньої гімнастики, передали офіційний прапор чемпіонату Європи 2020 року.

Україна прийматиме 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики з 17 по 25 травня 2020 року у Києві за два місяці до Олімпійських ігор у Токіо. Саме в Києві розігруватимуться останні ліцензії на Олімпійські ігри, тому увага всього світу буде прикута до України.

Україна вже має досвід проведення таких масштабних змагань з художньої гімнастики: у 2004 році у Києві відбувся чемпіонат Європи, а в 2013 році - чемпіонат світу.

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи в Баку, українська збірна виборола 2 медалі: срібло у юніорської збірної команди у групових вправах у фіналі з п’ятьма обручами та бронза в індивідуальних вправах у фіналі з булавами у Влади Нікольченко.

Джерело - Чемпіон.