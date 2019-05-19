Українка отримала бронзу, поступившись росіянкам

З 16 по 19 травня в Баку відбувся чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Українські гімнастки завоювали дві нагороди європейської першості в столиці Азербайджану.

Україну на цьому старті представили лідер збірної Влада Никольченко, срібний призер чемпіонату Європи 2018 у команді Вікторія Онопрієнко і юніорська збірна команда у групових вправах в складі: Вікторія Денисенко, Ніколь Красюк, Аліна Мельник, Валерія Голубкова, Дар'я Щербакова і Софія Цибуля.

У фіналі з обручем Нікольченко допустила ряд помилок і зайняла лише 8-е місце, проте блискучий виступ з коронними булавами (22,475) приніс їй бронзу змагань. Перше і друге місця в цьому фіналі посіли сестри-близнючки з Росії Аріна і Діна Аверін.

Раніше повідомлялося, що срібні медалі у фіналі з п'ятьма обручами завоювала юніорська збірна команда України у групових вправах. З оцінкою 23,400 українські грації поступилися лише росіянкам, третє місце зайняла команда Білорусі.

Нагадаємо, що Нікольченко отримала бронзу в Баку.

Джерело - Чемпіон.