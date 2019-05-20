UFC проведе шоу Fight Night в Китаї

Керівництво UFC запланувало третій турнір промоушена в Китаї.

Про це повідомляє mmafighting.com.

За інформацією організації, 31 серпня відбудеться турнір UFC Fight Night в Шеньчжені на 18-тисячній арені Universiade Sports Centre.

На поточний момент відомо, що на шоу можуть виступити всі п'ятеро китайських бійців: Вейл Жанг (19-1), Лі Джінліанг (16-5), Ядон Сон (18-3), Ян Ксяонан (10-1) і Вана Ву ( 10-2).

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Джерело - mmafighting.com.