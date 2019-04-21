Бійця ММА затримали за викрадення автомобіля

Екс-претендент на чемпіонський титул UFC в напівсередній вазі британець Даррен Тілл був заарештований поліцією Канарського острова Тенеріфе за погром готельного номера і викрадення таксі.

Про це повідомляє mmajunkie.com.

У поліції повідомили, що Тілл разом з чотирма своїми друзями розламали в готельному номері всі меблі та спустошили вогнегасник, після чого їх вигнали на вулицю.

Після цього бійці спробували заселитися в інший готель, але отримали відмову.

Потім п'яна компанія викликала таксі і, коли водій вантажив сумки, вони викрали транспортний засіб. Пізніше бійців затримала поліція і Тілл разом з друзями були доставлені у відділення.

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Джерело - mmajunkie.com.