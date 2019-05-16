Чемпіон Європи з MMA побив поліцейських в Росії

В Ардонському районі Північної Осетії (Росія) колишній чемпіон Європи з ММА Михайло Газаєв разом з групою осіб побив співробітників поліції.

Про це повідомляє xsport.ua.

На поточний момент відомо, що в ході бійки один співробітник ДІБДР РФ втратив свідомість, а другий позбувся табельного пістолета.

Джерела в поліції заявили, що Газаєва затримали невдовзі після бійки.

При затриманні боєць і його друзі знову намагалися чинити опір, але були знешкоджені та доставлені в поліцейську ділянку.

Газаєву і двом його товаришам Станіславу Маргієву і Хетагу Гогаєву готується звинувачення в застосуванні насильства щодо представників влади.

Відзначається, що раніше Газаєв і Маргієв вже були засуджені за такою ж кримінальною статтею.

Нагадаємо, бійця ММА затримали за викрадення автомобіля.

Також, російська поліція до смерті побила батька чемпіона ММА.

Джерело - xsport.ua.