Португальський дзюдоїст Анрі Егутідзе програв свою сутичку в рамках турніру серії Grand Slam у Баку дуже специфічним способом.

Егутідзе вийшов на татамі, але забув, що поклав в кімоно телефон. Варто було португальцю тільки зчепитися з суперником, як смартфон випав. У підсумку, рефері вирішив дискваліфікувати Егутідзе, оскільки правилами заборонено ховати будь-які предмети під кімоно.

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Нагадаємо, Ядов завоював бронзу турніру серії Grand Slam у Баку.

Джерело - Чемпіон.