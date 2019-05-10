Ядов завоював бронзу турніру серії Grand Slam у Баку

Українець Богдан Ядов завоював бронзову медаль турніру серії Grand Slam у Баку.

Про це повідомляє НОК України.

Богдан боровся у ваговій категорії до 66 кг.

Українець вперше в кар'єрі піднявся на п'єдестал турніру такого рівня.

Ура, бронза у Баку!!!🇦🇿🇺🇦🥉



🥋✊Вітаємо українського дзюдоїста Богдана Ядова, який виступає у ваговій категорії до 66 кг, з першою в кар'єрі нагородою турніру серії Grand Slam! @Judo @UkrJudo pic.twitter.com/tYqBcoo4cw