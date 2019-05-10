Ядов завоював бронзу турніру серії Grand Slam у Баку

Українець Богдан Ядов завоював бронзову медаль турніру серії Grand Slam у Баку.
Про це повідомляє НОК України.
Богдан боровся у ваговій категорії до 66 кг.
Українець вперше в кар'єрі піднявся на п'єдестал турніру такого рівня.
Ура, бронза у Баку!!!🇦🇿🇺🇦🥉— НОК України (@OlympicUA) May 10, 2019
🥋✊Вітаємо українського дзюдоїста Богдана Ядова, який виступає у ваговій категорії до 66 кг, з першою в кар'єрі нагородою турніру серії Grand Slam! @Judo @UkrJudo pic.twitter.com/tYqBcoo4cw
Нагадаємо, Білодід поступилася вперше з 2017-го. Українка здобула срібло.
Повідомлялося, що Білодід стала лауреатом премії спортсмен року в Україні.
Раніше уболівальник зліпив скульптуру Білодід.
Джерело - Чемпіон.