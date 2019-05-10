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Ядов завоював бронзу турніру серії Grand Slam у Баку

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Ядов завоював бронзу турніру серії Grand Slam у Баку

Українець Богдан Ядов завоював бронзову медаль турніру серії Grand Slam у Баку.

Про це повідомляє НОК України.

Богдан боровся у ваговій категорії до 66 кг.

Українець вперше в кар'єрі піднявся на п'єдестал турніру такого рівня.

Нагадаємо, Білодід поступилася вперше з 2017-го. Українка здобула срібло.

Повідомлялося, що Білодід стала лауреатом премії спортсмен року в Україні.

Раніше уболівальник зліпив скульптуру Білодід.

Джерело - Чемпіон.

#Ядов, #Grand Slam
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