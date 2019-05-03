17-річна українка з особистим рекордом виграла перший етап Діамантової ліги

У п'ятницю, 3 травня, в Досі пройшов перший етап нового сезону Діамантової ліги. У ньому взяли участь чотири українські легкоатлетки, які завоювали три медалі.

17-річна українка Ярослава Магучіх з особистим рекордом виграла золото в стрибках у висоту. Українка з третьої спроби взяла висоту 1.96 метра. Після цього молода легкоатлетка штурмувала планку 2 метри, проте зазнала локальну невдачу. При цьому Магучіх перевершила срібного призера Олімпійських ігор 2016 болгарку Мірелу Деміреву і шведку Еріку Кінсі.

Відзначимо, що на початку року Магучіх встановила новий рекорд Європи і повторила рекорд світу серед молоді.

Стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук завоювала срібло, показавши результат 6.74 метрів. Українка поступилася лише олімпійській чемпіонці Ріо 2016 в потрійному стрибку колумбійці Катерині Ібаргуен. Третє місце в цій дисципліні дісталося австралійці Брук Страттон. Це другий великий успіх Бех-Романчук в цьому сезоні. Раніше вона виграла бронзу чемпіонату Європи в приміщенні.

Третє місце в бігу з бар'єрами на 400 метрів посіла Анна Рижикова, яка подолала дистанцію за 54.82 секунди, поступившись американкам Ешлі Спенсер (бронзовий призер Ріо 2016) і Далайле Мухаммад (чемпіонка Ріо 2016). У минулому сезоні Рижикова ставала переможницею етапу Діамантової ліги в Брюсселі.

Джерело - Чемпіон.