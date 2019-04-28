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Девіс достроково переміг МакГірі

Сьогодні 14:40 308 0
Девіс достроково переміг МакГірі

У Сан-Хосе в рамках турніру Bellator 220 американець Філ Девіс вдруге переміг британця Ліама МакГірі.

Поєдинок, попри першу зустріч, яка з ініціативи Девіса пройшла в партері, більшу частину часу пройшов в стійці. Починаючи з першого раунду Філ почав відбивати лоу-кіками ноги суперника, який у свою чергу, працював ударами в голову.

У другому раунді тактика Девіса принесла плоди та він почав уповільнювати суперника. Філ пробивав ударами назустріч і продовжував працював кіками.

У третьому раунді Девіс провів тейкдаун, потім опонент швидко піднявся, але знову пропустив перехід в партер. На настилі американець потряс Ліама найпотужнішим ударом ліктя. Заподіяний біль була настільки сильна, що британець відмовився продовжувати сутичку.

Нагадаємо, віскі Мак-Грегора продали на 36 мільйонів доларів.

Також, Мак-Грегор запросив Ломаченка у ММА.

Джерело - Чемпіон.

#Девіс, #МакГірі, #ММА, #дострокова перемога
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