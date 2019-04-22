Легендарний росіянин розбився на велосипеді

Скандальний російський важковаговик Алєксандер Ємельяненко (28-7-1) через нещасний випадок не зможе виступити на турнірі Битва на Волзі в Самарі.

Про це повідомив сам спортсмен у своєму Instagram.

За словами бійця, він отримав травму, впавши з велосипеда.

"Мій Друг Віктор, який займається тріатлоном, організував двогодинне тренування на велосипедах! Я витримав навантаження, але через невміння кататися на велосипеді розбився. Бій, який повинен відбутися в Самарі, перенесено", - написав Ємельяненко.

Нагадаємо, Ємельяненко дав ляща одному з відвідувачів свого майстер-класу.

Раніше Ємельяненко просив дозволу в Путіна на участь у турнірі в США.

Джерело - xsport.ua.