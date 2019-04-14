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Україна завершила чемпіонат Європи зі сріблом

Сьогодні 17:50 157 0
Україна завершила чемпіонат Європи зі сріблом

Збірна України завершила чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики зі сріблом Петра Пахнюка у вправах на паралельних брусах.

До цього українець двічі ставав шостим у фіналі ЧЄ у 2015 і 2018 роках, але в Польщі зумів піднятися на п'єдестал. Пахнюк отримав оцінку 15,333 (6,2 складність і 9,133 виконання) і завоював срібло, поступившись Микиті Нагорному 0,133 бала.

У свою чергу, Олег Верняєв, який ще не встиг повноцінно відновитися після операцій, став восьмим, а у вправах на коні - сьомим (13,200).

Також у фіналі на окремих снарядах виступав Ігор Радивілов, але він впав на другому опорному стрибку і не зумів завоювати медаль (14,233 середня). 13 квітня Радивілов виступав на кільцях, але допустив помилку і став восьмим (13,933), а Анастасія Бачинська - сьома на колоді (11,633).

Нагадаємо, Жан Беленюк став чемпіоном Європи в категорії до 87 кг на першості континенту в столиці Румунії Бухаресті. Також, Лисенко здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи.

Джерело - Чемпіон.

#Пахнюк, #срібло, #чемпіонат Європи, #гімнастика
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