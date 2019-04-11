Чоловіча збірна України з футзалу провела другий товариський матч проти національної команди Хорватії, який завершився з рахунком 3:0.

Україна вийшла вперед на 8-й хвилині матчу після точного удару Петра Шотурми. Через п'ять хвилин Артем Фаренюк подвоїв перевагу господарів майданчика, зігравши на добиванні. В середині другого тайму Сергій Журба заробив пенальті і сам же його реалізував.

Вчора Україна і Хорватія не зуміли визначити переможця, зігравши внічию 1:1.

Відзначимо, що спаринги проти хорватів проходили в рамках підготовки України до матчів відбіркового турніру на чемпіонат світу 2020 року. Поєдинки цієї стадії відбутися 22-27 жовтня.

Товариський матч

10 квітня

Україна - Хорватія 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Шотурма, 2:0 - 13 Фаренюк, 3:0 - 31 Журба

Перший товариський поєдинок між збірними України та Хорватії завершився внічию

Джерело - Чемпіон.