Чоловіча збірна України з футзалу провела другий товариський матч проти національної команди Хорватії, який завершився з рахунком 3:0.
Україна вийшла вперед на 8-й хвилині матчу після точного удару Петра Шотурми. Через п'ять хвилин Артем Фаренюк подвоїв перевагу господарів майданчика, зігравши на добиванні. В середині другого тайму Сергій Журба заробив пенальті і сам же його реалізував.
Вчора Україна і Хорватія не зуміли визначити переможця, зігравши внічию 1:1.
Відзначимо, що спаринги проти хорватів проходили в рамках підготовки України до матчів відбіркового турніру на чемпіонат світу 2020 року. Поєдинки цієї стадії відбутися 22-27 жовтня.
Товариський матч
10 квітня
Україна - Хорватія 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 8 Шотурма, 2:0 - 13 Фаренюк, 3:0 - 31 Журба
Перший товариський поєдинок між збірними України та Хорватії завершився внічию
Джерело - Чемпіон.