Футзалістка збірної України ударила тренера команди-суперниці

Анна Сидоренко отримала пряму червону картку

В рамках Вищої ліги України з футзалу серед жінок відбувся матч між київськими IMS-НУХТ і Будстар-НПУ, який завершився перемогою перших з рахунком 3:2.

Одним і з яскравих і водночас скандальних моментів у матчі стався на 17-й хвилині, коли футзалістка IMS-НУХТ і збірної України Анна Сидоренко вдарила тренера команди-суперниці Олександра Ратича. У відео можна помітити, що Ратич, проходячи повз майданчик, завадив Сидоренко ввести м'яч в гру.

До речі, раніше Ратич тренував саме IMS-НУХТ.

Джерело - Чемпіон.