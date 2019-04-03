Керівництво НСК Олімпійський виступило з офіційною позицією щодо дебатів

Керівництво НСК Олімпійський зробило офіційну заяву, щодо проведення передвиборчих дебатів на головній футбольній арені України.

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Пропозиція одного з кандидатів в президенти провести такі дебати на стадіоні НСК Олімпійський в Києві — є його власною ініціативою. Вона не обговорювалася з керівництвом держпідприємства та не узгоджувалася з графіком проведення заходів на стадіоні. У разі надходження відповідних пропозицій адміністрація НСК Олімпійський буде розглядати їх в робочому порядку", - йдеться у повідомленні.