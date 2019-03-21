Вони побили рекорд, який хвилинами раніше встановила російська пара

Китайський дует Сунь Веньцзін і Хань Цун виграв чемпіонат світу з фігурного катання в змаганнях спортивних пар.

Веньцзін і Цун встановили новий світовий рекорд в довільній програмі, набравши 155,60 бала, а також оновили рекорд за сумою двох програм - 234,84 бала.

Цікаво, що попередній рекорд тримався всього кілька хвилин - його встановив російський дует Євгенії Тарасової і Володимира Морозова. Сума 228,47 бала принесла їм тільки срібло.

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Бронзу взяв ще один російський дует - Наталя Забияко і Олександр Енберт (217,98).

Українські спортивні пари на чемпіонаті світу з фігурного катання представлені не були.

Нагадаємо, українка вперше здобула золото в США.

Раніше 13-річна російська фігуристка порекомендувала пити багато допінгу.

Джерело - iSport.