Португалець випередив Леброна Джеймса та Ліонеля Мессі

Видання ESPN опублікувало список ста найпопулярніших спортсменів 2018-го року. Перше місце посів футболіст Ювентуса Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє Сегодня.

Рейтинг був складений на підставі гонорарів і рекламних доходів атлетів, їх популярності в соціальних мережах і пошуковику Google.

Перше місце в рейтингу зайняв форвард Ювентуса Кріштіану Роналду. Другим став баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс. Третє місце у гравця Барселони Ліонеля Мессі.

Відзначимо, що в топ-100 не виявилося жодного представника України, хоча наші спортсмени 2018-го здобули досить перемог - Олександр Абраменко завоював золоту медаль Олімпіади в Пхенчхані, Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу, Василь Ломаченко завоював два титули в новій для себе ваговій категорії, Олександр Гвоздик і Артем Далакян вперше в кар'єрі стали чемпіонами світу, а Еліна Світоліна завершила рік перемогою на Підсумковому тенісному турнірі.

Топ-10 спортсменів 2018 року по версії ESPN:

1. Кріштіану Роналду (футбол)

2. Леброн Джеймс (баскетбол)

3. Ліонель Мессі (футбол)

4. Неймар (футбол)

5. Конор Мак-Грегор (ММА)

6. Роджер Федерер (теніс)

7. Вірата Кохль (крикет)

8. Рафаель Надаль (теніс)

9. Стеф Каррі (баскетбол)

10. Тайгер Вудс (гольф).

Нагадаємо, легендарний голкіпер Порту побив рекорд Роналду в Лізі чемпіонів.

Також, Роналду придбав шикарний Rolls Royce у кольорах Ювентуса.

Джерело - Сегодня.