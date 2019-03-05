Абраменко та Світоліна претендують на Спортивний Оскар України

Визначилися кандидати на звання найкращих спортсменів України 2018.

Про це повідомляє Сегодня.

Найкращий спортсмен року: Олександр Абраменко (лижна акробатика), Жан Беленюк (греко-римська боротьба), Олег Верняєв (спортивна гімнастика).

Найкраща спортсменка року: Дар'я Білодід (дзюдо), Олена Костевич (кульова стрільба), Еліна Світоліна (теніс).

Найкращий тренер року: Енвер Аблаєв (лижна акробатика), Світлана Кузнєцова і Геннадій Білодід (дзюдо, тренери Дар'ї Білодід), Ігор Чередінов (кульова стрільба, тренер Олени Костевич).

Сенсація року: Мар'ян Закальніцкій (спортивна ходьба), Роман Свичкар (фехтування), Алла Черкасова (боротьба).

Найкраща команда року: Чоловіча четвірка з академічного веслування (Іван Довгодько, Дмитро Михай, Сергій Гринь, Олександр Надтока), Олена Костевич / Олег Омельчук (кульова стрільба), жіноча збірна з баскетболу 3 на 3 (Ганна Ольховик, Кристика Філевич, Євгенія Спітковская , Олена Огороднікова).

Олімпійська надія України: Катерина Чорний (фехтування), Михайло Кохан (метання молота), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту).

Сильні духом (паралімпійські види спорту): Віталій Лук'яненко (біатлон), Єлизавета Мерешко (плавання), Оксана Шишкова (біатлон).

Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту): Ігор Любченко (тайський бокс), Лариса Соловйова (пауерліфтинг), жіноча збірна України з шахів (Анна Музичук, Марія Музичук, Наталія Жукова, Ганна Ушеніна, Юлія Осьмак).

Володарі Спортивного Оскара України визначаться 30 березня на спеціальній церемонії в Києві.

Нагадємо, Беленюк пройшов поглиблений медичний огляд.

Також, українські легкоатлети повернулися в Україну з Чемпіонату Європи.

Джерело - Сегодня.