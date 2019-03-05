Беленюк пройшов поглиблений медичний огляд

Українські борці разом із призером олімпійських ігор Жаном Беленюком пройшли поглиблений медичний огляд.

Про це розповів спортсмен на власній сторінці у Facebook.

За інформацією, обстеження пройшла елітна група спортсменів, які претендують на участь у Токіо-2020. Спортсмен принагідно зазначив, що таке обстеження докорінно відрізняється від тих планових, які спортсмени роблять двічі на рік.

Нагадаємо, Беленюк зробив гучну заяву з приводу переходу в ММА.

Також Беленюк зустрівся з відомим музикантом.

Джерело - Чемпіон.