Беленюк пройшов поглиблений медичний огляд

Українські борці разом із призером олімпійських ігор Жаном Беленюком пройшли поглиблений медичний огляд.
Про це розповів спортсмен на власній сторінці у Facebook.
За інформацією, обстеження пройшла елітна група спортсменів, які претендують на участь у Токіо-2020. Спортсмен принагідно зазначив, що таке обстеження докорінно відрізняється від тих планових, які спортсмени роблять двічі на рік.
Нагадаємо, Беленюк зробив гучну заяву з приводу переходу в ММА.
Також Беленюк зустрівся з відомим музикантом.
Джерело - Чемпіон.