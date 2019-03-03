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Беленюк зробив гучну заяву з приводу переходу в ММА

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Беленюк не виключає можливості переходу в ММА
Беленюк зробив гучну заяву з приводу переходу в ММА

Легендарний український борець Жан Беленюк готовий розглянути пропозиції свого переходу в ММА.

Про це заявив сам спортсмен під час промоушену WWFC, який відбувся в київському Палаці спорту.

"Моя головна мета зараз - Олімпійські ігри в Токіо, які пройдуть в 2020 році. А вже після Ігор я буду розглядати варіанти переходу в ММА", - сказав Беленюк.

Нагадаємо, Беленюк, який нещодавно відзначив 28-річчя є чемпіоном світу 2015 року та срібним призером Олімпійських ігор - 2016 в Ріо.

Також повідомлялося, що Беленюк врешті-решт отримав довгоочікувана квартиру за срібло ОІ-2016.

Джерело - Чемпіон.

#Беленюк, #ММА, #Олімпійські ігри
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