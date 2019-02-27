Збірна України феєрично виступила на міжнародних змаганнях з легкої атлетики

Збірна України виграла міжнародну матчеву зустріч з легкої атлетики серед юніорів, яка відбувалася 25-26 лютого в Мінську (Білорусь).

Про це повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.

Столиця Білорусі приймала міжнародну матчеву зустріч з легкої атлетики між збірними командами U-20 Азербайджану, Білорусі, Естонії, Ізраїлю, Іспанії, Казахстану, Латвії, Литви, Туреччини та України.

Після першого дня змагань українці посідали друге місце у командному заліку, трьома очками поступаючись збірним Білорусі і Туреччини. Але другого дня ситуація у першій трійці змінювалася ледь не з кожним видом. Зрештою, саме збірна України перемогла з сумою 195 очок, Іспанці - другі (185 очок), білоруси - треті (182 очка).

Золоті нагороди Україниі принесли: Андрій Краковецький (біг на 1500 м), Артем Коноваленко (потрійний стрибок), Олег Дорощук (стрибки у висоту), Христина Юрчук (біг на 60 м/б), Христина Юрчук (естафета 4х200 м разом із Євою Подгородецькою, Ярославою Демченко і Кирилом Приходьком), Роман Войцешук (семиборство), Тетяна Кравченко (штовхання ядра).

Нагадаємо, Українці здобули сім медалей на чемпіонаті ABAF. Також, 19-річний атлет побив рекорд світу, який тримався 22 роки.

Джерело - ФЛАУ.