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Абраменко - найкращий спортсмен лютого

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Абраменко - найкращий спортсмен лютого

Національний олімпійський комітет України визнав віце-чемпіона світу з фрістайлу Олександра Абраменко найкращим спортсменом лютого.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Головний тренер збірної України з фрістайлу та особистий наставник Абраменка Енвер Аблаевстал — найкращий тренер місяця.

Нагадаємо, що в лютому Абраменко виграв срібло чемпіонату світу в Дір-Веллі, штат Юта, США. Ця медаль світової першості стала першою для українського фристайліста в кар'єрі і першою в історії незалежної України в змаганнях такого масштабу з лижної акробатики.

Тим часом Олімпійський чемпіон з фрістайлу не пробився у Суперфінал на етапі Кубка світу.

Джерело - Чемпіон.

#НОК, #НОК України, #Абраменко, #Фрістайл
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