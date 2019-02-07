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Абраменко завоював першу в історії України медаль чемпіонату світу з фристайлу. ВІДЕО

Сьогодні 10:25 340 0
Абраменко завоював першу в історії України медаль чемпіонату світу з фристайлу. ВІДЕО

Український фристайліст Олександр Абраменко завоював срібло чемпіонату світу-2019, який проходить в Юті.

Українець з другого місця кваліфікувався до суперфіналу, де показав результат 126,24, якого вистачило для того, щоб посісти друге місце.

Переможцем чемпіонату світу став росіянин Максим Буров (130,09), бронзу взяв переможець кваліфікації швейцарець Ное Рот (125,22).

Таким чином, олімпійський чемпіон 2018 року Абраменко став першим в історії українцем, який завоював медаль чемпіонату світу серед фристайлістів.

Джерело - Чемпіон.

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