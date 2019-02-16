19-річний атлет побив рекорд світу, який тримався 22 роки

19-річний тінейджер з Ефіопії Семуель Тефері встановив новий світовий рекорд в приміщенні з бігу на дистанцію 1500 метрів.

Про це повідомляє Xsport.

У Бірмінгемі більшість уболівальників стежили за Йоміфом Кеджелчей, який минулого тижня ледь не побив рекорд в бігу на милю, але Тефері випередив свого співвітчизника на останніх 200 метрах і пробіг дистанцію за 3:31,04 хвилини.

Попередній рекорд світу на 1500 метрах в приміщенні було встановлено в Штутгарті 1997 року. Тоді марокканець Хішам Ель-Герруж пробіг дистанцію за 3:31,18 хвилини.

Нагадаємо, Левченко, Бех і Мельник завоювали золото на турнірі у Франції. Збірна України затвердила склад команди на чемпіонат Європи у приміщенні.

Джерело - Xsport.