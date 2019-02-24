Романчук завоював золото на змаганнях в Бельгії

Два українця завоювали медалі на міжнародних змаганнях Antwerp Diamond Speedo Racе, які проходили в Антверпені, Бельгія, 23-24 лютого.

На 400 метрах вільним стилем перемога дісталася Михайлові Романчуку, який лідирував по ходу всієї дистанції і показав результат 3: 49.05. Ще один українець Сергій Фролов став третім, незважаючи на те, що за 100 метрів до фінішу йшов другим.

Нагадаємо, Українець Романчук завоював срібну медаль на етапі Кубка світу з плавання.

Також, 18-річна чемпіонка Європи з плавання загинула під час пожежі.

Джерело - Чемпіон.