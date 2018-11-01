18-річна чемпіонка Європи з плавання загинула під час пожежі

18-річна британська плавчиня Тазмін П'ю разом зі своїм 21-річним хлопцем Джошом Кірком загинула під час пожежі в своєму будинку.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на Sky News.

Пожежа сталася в британському місті Вустер у неділю, 28 жовтня. Причина загоряння, нез'ясовані. Поліція проводить розслідування події. Підозрюваних немає.

Лікарі швидкої допомоги спробували врятувати молодих, але зробити цього не змогли.

Відзначимо, що 2015 року П'ю завоювала бронзу юнацьких Ігор Співдружності, а 2016-го стала переможницею чемпіонату Європи серед юніорів.

Нагадаємо, колишній тренер Лестера приїхав вшанувати пам'ять загиблого президента.

Джерело - Xsport.