Харлан виграла бронзу на Гран-прі Каїра

Українська шаблістка Ольга Харлан завоювала бронзову медаль на Гран-прі Каїра.

На Гран-прі в Єгипті Харлан впевнено дійшла до півфіналу, обігравши росіянку Ольгу Нікітіну (15:9), українку Аліну Комащук (15:9) і китаянку Шао Яци (15:6). У півфіналі в драматичній боротьбі Харлан програла кореянці Чой Су Ен (14:15).

Таким чином, Харлан завоювала першу медаль сезону - бронзу. Перше місце в Каїрі дісталося росіянці Софії Великій, яка в фіналі обіграла Чой Су Ен (15:12).

З інших українок на Гран-прі Каїра кращий результати у Аліни Комащук, яка потрапила в топ-12.

Нагадаємо, Харлан у звабливій сукні нагадала про День святого Валентина. ФОТО.

Раніше повідомлялося, Харлан сенсаційно поступилася в першому поєдинку на етапі Кубка світу.

Джерело - Чемпіон.