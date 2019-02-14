Харлан у звабливій сукні нагадала про День святого Валентина. ФОТО

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан опублікувала нове фото в Instagram, підписавши його:

На фотографії спортсменка зробила дві позначки - салону краси, який створив для неї образ і італійського шабліста Луїджі Самеле - триразового чемпіона Європи, срібного призера чемпіонатів світу-2010 і 2018, а також володаря бронзи Олімпійських ігор-2012.

Судячи з усього, саме Луїджі Ольга адресувала пропозицію стати її парою на День святого Валентина.

Нагадаємо, що Харлан сенсаційно поступилася в першому поєдинку на етапі Кубка світу.

Раніше трьом видатним спортсменам відкрили іменні зірки в Києві.

Джерело - Чемпіон.

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