Харлан у звабливій сукні нагадала про День святого Валентина. ФОТО

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан опублікувала нове фото в Instagram, підписавши його:
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На фотографії спортсменка зробила дві позначки - салону краси, який створив для неї образ і італійського шабліста Луїджі Самеле - триразового чемпіона Європи, срібного призера чемпіонатів світу-2010 і 2018, а також володаря бронзи Олімпійських ігор-2012.
Судячи з усього, саме Луїджі Ольга адресувала пропозицію стати її парою на День святого Валентина.
Нагадаємо, що Харлан сенсаційно поступилася в першому поєдинку на етапі Кубка світу.
Раніше трьом видатним спортсменам відкрили іменні зірки в Києві.
Джерело - Чемпіон.
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