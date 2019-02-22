Легенда ММА оголосив про завершення кар'єри

Колишній чемпіон UFC у напівсередній і середньому вагах 37-річний Жорж Сен-П'єр (26-2) на прес-конференції в Канаді оголосив про завершення кар'єри, яка почалася в 2002 році.

Про це повідомляє MMAFighting.com.

"Немає сліз. Я щасливий, що йду. З єдиноборств потрібно йти на піку, що я і збираюся зробити. Добре, що мені вистачає дисципліни для цього рішення", - цитує бійця джерело.

Нагадаємо, за час своєї кар'єри Сен-П'єр перемагав таких бійців як Бі Джей Пенн, Джош Кошчек, Карлос Кондит, Нік Діас, Джонні Хендрікс і Майкл Біспінг, коли вони були на піку.

Сен-П'єр є рекордсменом UFC за кількістю перемог в титульних боях - 13, і за кількістю тейкдаунов - 90 разів. Також канадець другий за кількістю перемог в історії UFC - 20.

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Джерело - MMAFighting.