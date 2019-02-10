Збірна України затвердила склад команди на чемпіонат Європи у приміщенні

Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склад національної команди для участі в чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні.

Про це повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.

До складу збірної України увійшли 33 спортсмени і 18 офіційних осіб.

Чоловіки:

Василь Макух - 60 метрів Олександр Соколов - 60 метрів Володимир Супрун - 60 метрів Віталій Бутрим - 400 метрів Данило Даниленко - 400 метрів Євген Гуцол - 800 метрів Володимир Кіц - 1500 метрів Олексій Касьянов - 60 метрів з бар'єрами Богдан Чорномаз - 60 метрів з бар'єрами Артем Шаматрін - 60 метрів з бар'єрами Дмитро Дем'янюк - стрибки у висоту Андрій Проценко - стрибки у висоту Владислав Мазур - стрибки в довжину Сергій Никифоров - стрибки в довжину

Жінки:

Яна Качур - 60 метрів Анна Плотіцина - 60 метрів з бар'єрами Наталя Ручковская - 60 метрів з бар'єрами Анна Чубковцова - 60 метрів з бар'єрами Катерина Климюк - 400 метрів Тетяна Мельник - 400 метрів Анна Рижикова - 400 метрів Ольга Ляхова - 800 метрів Тетяна Петлюк - 800 метрів Ірина Геращенко - стрибки у висоту Юлія Левченко - стрибки у висоту Катерина табашнікі - стрибки у висоту Марина Кіліпко - стрибки з жердиною Марина Бех-Романчук - стрибки в довжину Ольга Корсун - потрійний стрибок Анна Красуцька - потрійний стрибок Ольга Саладуха - потрійний стрибок Ольга Голодна - штовхання ядра Аліна Шух - п'ятиборство

Відзначимо, що якщо Василь Іваницький станом на 19 лютого увійде до шістки семиборців, яка буде запрошена для участі на чемпіонаті Європи, то він буде включений до складу команди додатково.

Чемпіонат Європи в приміщенні відбудеться в Глазго з 1 по 3 березня 2019 року.

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Джерело - Офіційний сайт ФЛАУ.