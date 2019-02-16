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Гераскевич став 12 на етапі Кубка світу

Сьогодні 20:38 390 0
Гераскевич став 12 на етапі Кубка світу

Український скелетоніст Владислав Гераскевич посів 12-е місце на шостому етапі Кубка світу в американському Лейк-Плесіді.

У першому заїзді Гераскевич став 16-м, але зумів значно поліпшити свій результат у другому і потрапив у ТОП-10 - 9-е місце. Підсумковий результат українця склав 1:48.98 хвилини (+1.79 с). Таким чином, українець вдруге поспіль став 12-м після етапу у швейцарському Санкт-Моріцові.

Перше місце дісталося росіянину Олександру Третьякову (1:47.19 хвилини), другим став латвієць Мартінс Дукурс (1:47.33 хвилини (+0.14 с)), а третім — кореєць Юн Сун Бін (1:47.44 хвилини (+0.25 с)).

У загальному заліку Гераскевич 11-й, відстаючи від першої десятки на 2 очка. Лідирує Третьяков.

  Актуально: Кубок світу. Чоловічий персьют у Солт-Лейк-Сіті: пряма онлайн-трансляція

Скелетон

Кубок світу

Лейк-Плесіді, США

Чоловіки

1. Олександр Третьяков (Росія) - 1.47,19 (53,47 + 53,72)

2. Мартінс Дукурс (Латвія) - 1.47,33 (53,58 + 53,75)

3. Юн Сунбін (Корея) - 1.47,44 (53,71 + 53,73)

...

12. Владислав Гераскевич (Україна) - 1:48.98 (54.58 + 54.40)

Нагадаємо, Джима та Бондар провалили персьют.

Джерело - Чемпіон.

#скелетон, #Владислав Гераскевич, #Україна, #Кубок світу
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