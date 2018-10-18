Герої юнацької Олімпіади: хто здобував медалі в українську скарбничку. ФОТО

Добігли до свого завершення треті літні юнацькі Олімпійські ігри.
Протягом змагань у Буенос-Айресі представники України здобули 23 медалі. З них 7 золотих, 8 срібних і 8 бронзових.
До вашої уваги всі прізвища тих українських спортсменів, які здіймалися на п'єдестал пошани.
Золоті медалі
Катерина Чорній — фехтування (особисті змагання в жіночій шпазі та командна першість)
Назар Чепурний — спортивна гімнастика (командна першість з мультидисциплін гімнастики)
Іван Тищенко — академічне веслування (чоловіча одиночка)
Валерія Іваненко — легка атлетика (метання молота)
Михайло Кохан — легка атлетика (метання молота)
Ярослава Магучіх — легка атлетика (стрибки у висоту)
Срібні медалі
Денис Кесіль — плавання (200 м баттерфляєм)
Анастасія Прозорова — бадмінтон (у складі команди Omega)
Софія Лискун — стрибки у воду (вишка, 10 м)
Оксана Чудик — вільна боротьба (вагова категорія до 65 кг)
Назар Чепурний — спортивна гімнастика (опорний стрибок)
Христина Погранична — художня гімнастика (багатоборство)
Тарас Бондарчук — бокс (вагова категорія до 60 кг)
Максим Галінічев — бокс (вагова категорія до 56 кг)
Бронзові медалі
Олег Вередиба — дзюдо (вагова категорія до 55 кг)
Дмитро Гонта — кульова стрільба (змішані командні змагання у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м)
Анастасія Бачинська — спортивна гімнастика (багатоборство, вільні вправи)
Олег Дорощук — легка атлетика (стрибки у висоту)
Владислав Остапенко — вільна боротьба (вагова категорія до 55 кг)
Софія Лискун — стрибки у воду (змішані командні змагання)
Дарина Плохотнюк і Олександр Мадей — спортивна акробатика (змішані пари)
Закриття юнацьких Олімпійських ігор розпочнеться о 1:30 за київським часом
Нагадаємо, Олімпік може переїхати в Білу Церкву
Джерело - Чемпіон.