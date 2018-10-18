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Герої юнацької Олімпіади: хто здобував медалі в українську скарбничку. ФОТО

Вчора 23:56 144 0
Герої юнацької Олімпіади: хто здобував медалі в українську скарбничку. ФОТО

Добігли до свого завершення треті літні юнацькі Олімпійські ігри.

Протягом змагань у Буенос-Айресі представники України здобули 23 медалі. З них 7 золотих, 8 срібних і 8 бронзових.

До вашої уваги всі прізвища тих українських спортсменів, які здіймалися на п'єдестал пошани.

Золоті медалі

Катерина Чорній — фехтування (особисті змагання в жіночій шпазі та командна першість)

Назар Чепурний — спортивна гімнастика (командна першість з мультидисциплін гімнастики)

Іван Тищенко — академічне веслування (чоловіча одиночка)

‍Валерія Іваненко — легка атлетика (метання молота)

‍Михайло Кохан — легка атлетика (метання молота)

Ярослава Магучіх — легка атлетика (стрибки у висоту)

Срібні медалі

Денис Кесіль — плавання (200 м баттерфляєм)

Анастасія Прозорова — бадмінтон (у складі команди Omega)

Софія Лискун — стрибки у воду (вишка, 10 м)

Оксана Чудик — вільна боротьба (вагова категорія до 65 кг)

Назар Чепурний — спортивна гімнастика (опорний стрибок)

Христина Погранична — художня гімнастика (багатоборство)

Тарас Бондарчук — бокс (вагова категорія до 60 кг)

Максим Галінічев — бокс (вагова категорія до 56 кг)

Бронзові медалі

Олег Вередиба — дзюдо (вагова категорія до 55 кг)

Дмитро Гонта — кульова стрільба (змішані командні змагання у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м)

Анастасія Бачинська — спортивна гімнастика (багатоборство, вільні вправи)

Олег Дорощук — легка атлетика (стрибки у висоту)

Владислав Остапенко — вільна боротьба (вагова категорія до 55 кг)

Софія Лискун — стрибки у воду (змішані командні змагання)

Дарина Плохотнюк і Олександр Мадей — спортивна акробатика (змішані пари)

Закриття юнацьких Олімпійських ігор розпочнеться о 1:30 за київським часом

Нагадаємо, Олімпік може переїхати в Білу Церкву

Джерело - Чемпіон.

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