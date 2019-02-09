Мак-Грегор може провести бій влітку

Конор Мак-Грегор може повернутися до октагона вже влітку.
Про це розповів президент UFC Дейна Уайт.
"Конор і Сероне хочуть побитися. Дональд взагалі б'ється з будь-яким суперником, якого йому пропонують. Ми звели його з молодим вбивцею Алексом Ернандесом - він прийняв цей бій і переміг. Я б хотів, щоб Конор повернувся влітку і відразу побився з "Ковбоєм", - сказав Уайт
Нагадаємо, Мак-Грегор став амбасадором української компанії.
Також, Нурмагомедов готовий потиснути руку Мак-Грегору.
Джерело - 24boxing.