Мак-Грегор може провести бій влітку

Конор Мак-Грегор може повернутися до октагона вже влітку.

Про це розповів президент UFC Дейна Уайт.

"Конор і Сероне хочуть побитися. Дональд взагалі б'ється з будь-яким суперником, якого йому пропонують. Ми звели його з молодим вбивцею Алексом Ернандесом - він прийняв цей бій і переміг. Я б хотів, щоб Конор повернувся влітку і відразу побився з "Ковбоєм", - сказав Уайт