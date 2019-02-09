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Мак-Грегор може провести бій влітку

Сьогодні 20:46 377 0
Мак-Грегор може провести бій влітку

Конор Мак-Грегор може повернутися до октагона вже влітку.

Про це розповів президент UFC Дейна Уайт.

"Конор і Сероне хочуть побитися. Дональд взагалі б'ється з будь-яким суперником, якого йому пропонують. Ми звели його з молодим вбивцею Алексом Ернандесом - він прийняв цей бій і переміг. Я б хотів, щоб Конор повернувся влітку і відразу побився з "Ковбоєм", - сказав Уайт

Нагадаємо, Мак-Грегор став амбасадором української компанії.

Також, Нурмагомедов готовий потиснути руку Мак-Грегору.

Джерело - 24boxing.

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