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Абраменко та Полюк виступлять у фіналі Чемпіонату світу

Українські фристайлісти Олександр Абраменко та Ольга Полюк впевнено подолали кваліфікацію і виступлять у фіналах Чемпіонату світу-2019.

Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко у кваліфікації став одним з найкращих. Він набрав 119.03 бала та посів друге місце.

У жіночих змаганнях у кваліфікації успішно виступила Ольга Полюк. Українка посіла 5 місце і пробилася в число 12 фіналісток. Результат Полюк - 79.06.

Фінали в чоловічій і жіночій лижній акробатиці відбудуться в ніч на 7 лютого.

На чемпіонаті світу-2019 з фристайлу та сноубордингу збірна України увійшла до ТОП-10 медального заліку завдяки сріблу сноубордистки Аннимарі Данчі.

Нагадаємо, політ Абраменка увійшов у топ-100 найкращих моментів 2018 року

Джерело - Чемпіон.

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