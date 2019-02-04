Стуй здобула золото на змаганнях у Франції

2 лютого Христина Стуй виграла фінал з бігу на 60 метрів на міжнародних змаганнях Meeting Elite en salle de Mondeville у Франції. Українка подолала дистанцію за 7,32 секунди.

Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

З бігу на 400 метрів відбулося три фінали. Найкращий час був показаний у фіналі і належав він українці Тетяні Мельник (52,99 с). Анна Рижикова фінішувала другою (54,16 с), а Анастасія Бризгіна (54,70 с) і Катерина Климюк (54,98 с) були другою і третьою у фіналі .

Орися Дем'янюк стала другою з бігу на 1500 метрів (4.18,41 хв). Анна Чубковцова фінішувала третьою з бігу на 60 метрів з бар’єрами (8,17 с).

Кристина Гришутина з результатом 6,03 метри була четвертою зі стрибків у довжину. Євген Гуцол з часом 1.52,06 хв став шостим з бігу на 800 метрів.

Нагадаємо, Бех-Романчук з особистим рекордом виборола срібло на турнірі в Німеччині.

Також, Російських атлетів позбавили медалей.

Джерело - ФЛАУ.