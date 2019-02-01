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Російських атлетів позбавили медалей

Сьогодні 21:24 215 0
Російських атлетів позбавили медалей

Російських легкоатлетів Івана Ухова, Світлану Школіну, Люкмана Адамса, Тетяну Фірову і Тетяну Лисенко позбавлять медалей Олімпійських ігор і чемпіонатів світу через порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє CAS.

Стрибуни у висоту Іван Ухов і Світлана Школіна позбавлять золота і бронзи відповідно, отриманих у Лондоні-2012. Результат Школіна, на Чемпіонаті світу 2013 року також анулюють.

Стрибун Люкман Адамс втратить золото чемпіонату світу 2014 року в приміщенні. Бігунка Тетяна Фірова позбудеться бронзи ЧС-2009 в естафеті 4 по 400 м. Метальницю молота Тетяну Лисенко позбавлять ​​золота чемпіонату світу 2013 року.

Також росіяни понесуть дискваліфікацію. Ухов і Школін відсторонені на чотири роки з 1 лютого 2019 року. Фірова дискваліфікована на 4 роки з 9 червня 2016-го, Адамс - на 4 роки з 31 січня 2019-го. Лисенко відсторонена на 8 років, починаючи з 2 липня 2016 роки (повторне порушення антидопінгових правил).

Нагадаємо, 13-річна російська фігуристка порекомендувала пити багато допінгу. А російський біатлоніст Логінов відмовився відповідати на запитання журналіста про допінг.

Джерело - CAS.

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