Українці не поїдуть до Красноярська на Універсіаду-2019

Українські спортсмени не виступатимуть на зимовій Універсіаді-2019 в Красноярську.

Про це повідомляє ТАСС.

2 лютого завершився термін подачі заявок на участь в Універсіаді, яка відбудеться з 2 по 12 березня.

"Спортсмени з України не приїдуть до Красноярська", - сказав перший заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул.

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На Універсіаді-2017 в Алма-Аті українські спортсмени посіли десяте місце в медальному заліку з двома золотими, трьома срібними і чотирма бронзовими нагородами.

Нагадаємо, Універсіада 2023 року відбудеться у Лейк-Плесіді.

Джерело - ТАСС.