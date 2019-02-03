Бех виступить на етапі Кубка світу в Гольменколлені

Бех виступить на юніорському чемпіонаті світу

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Українська біатлоністка Катерина Бех отримала можливість виступити на етапі Кубка світу в Гольменколлені.

На юніорському чемпіонаті світу Бех в трьох індивідуальних гонках набрала найбільшу кількість очок.

За новими правилами IBU, українка отримала за це право на участь на заключному етапі Кубка світу в Гольменколлені.

Бех отримала особисту квоту, яка не буде поширюватися на збірну України.

Етап в Холменколлені пройде з 21 по 24 березня.

Нагадаємо, Бех здобула золото в персьюті.

Також, Юна українка виграла золото чемпіонату світу в Словаччині.

Джерело - biathlon.com.ua..