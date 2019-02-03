Бех виступить на етапі Кубка світу в Гольменколлені

Бех виступить на юніорському чемпіонаті світу
Про це повідомляє biathlon.com.ua.
Українська біатлоністка Катерина Бех отримала можливість виступити на етапі Кубка світу в Гольменколлені.
На юніорському чемпіонаті світу Бех в трьох індивідуальних гонках набрала найбільшу кількість очок.
За новими правилами IBU, українка отримала за це право на участь на заключному етапі Кубка світу в Гольменколлені.
Бех отримала особисту квоту, яка не буде поширюватися на збірну України.
Етап в Холменколлені пройде з 21 по 24 березня.
Нагадаємо, Бех здобула золото в персьюті.
Також, Юна українка виграла золото чемпіонату світу в Словаччині.
Джерело - biathlon.com.ua..