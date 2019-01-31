Хабіб стане ведучим реаліті-шоу

Володар титулу чемпіона UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов почне кар'єру телеведучого на казахстанському телевізійному реаліті-шоу The Nomads.

Про це розповів аким Сандиктауского району, де буде зніматися реаліті-шоу.

"Одним з ведучих другого сезону телепроекту стане знаменитий Хабіб Нурмагомедов, чемпіон UFC у легкій вазі, дворазовий чемпіон світу з бойового самбо, чемпіон Росії з бойового самбо, володар Кубка і чемпіон Євразії з рукопашного бою.і", - сказав Асилбек Ісмагамбетов.

Проект показуватимуть в 118 країнах світу, а його учасниками будуть різні знаменитості, які змагатимуться у фізичній силі та інтелекті.

Перша серія шоу вийде в лютому.

Нагадаємо, Нурмагомедова дискваліфікували на дев'ять місяців.

Також, Нурмагомедов заплатить штраф за свою команду.

Джерело - isport.ua.