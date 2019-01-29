Нурмагомедова дискваліфікували на дев'ять місяців

Атлетична комісія штату Невада провела слухання у справі про бійку після UFC 229 6 жовтня 2018 року.

Про це повідомляє MMA Fighting.

Чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова відсторонили від боїв на 9 місяців і оштрафували на 500 тисяч доларів. Відсторонення Хабіба можуть скоротити до 6 місяців, якщо він візьме участь в соціальних активностях Невади проти буллінгу

Брата Хабіба Абубакара і спаринг-партнера Зубайр Тухугова відсторонили на рік і оштрафували на 25 тисяч доларів.

Всі терміни дискваліфікації рахуються з 6 жовтня, коли й відбулася бійка.

Нагадаємо, 7 жовтня Хабіб Нурмагомедов захистив титул чемпіона UFC у легкій вазі, перемігши Мак-Грегора задушливим прийомом в четвертому раунді.

Після бою росіянин переліз через огорожу октагану і влаштував бійку з членами команди Мак-Грегора.

Джерело - Чемпіон.