Президент UFC: Я згоден з рішенням комісії

Президент Абсолютного бійцівського чемпіонату Дейна Вайт назвав справедливим покарання Хабіба Нурмагомедов і Зубайру Тухугова.

Його цитує fightnews.

Бійці отримали рік дискваліфікації і 25 тисяч доларів штрафу за участь у бійці на турнірі UFC 229 в Лас-Вегасі.

"Нам вдалося швидко відновити порядок на арені. Ніхто не постраждав і не отримав серйозних травм. Хабіба покарали занадто суворо, а ось його команда отримала по заслугах. Є бійці, які в гарячці можуть накоїти що завгодно, і наше завдання їх контролювати. Однак ми не можемо зупинити всю команду. Так робити не можна, тому тут я згоден з рішенням комісії ", - заявив Вайт.

Нагадаємо, Нурмагомедова дискваліфікували на дев'ять місяців.

Також, Нурмагомедов заплатить штраф за свою команду.

Джерело - fightnews.