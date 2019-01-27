Українка Пантелєєва вперше виграла медаль на турнірі серії Гран-прі

Завершився фехтувальний турнір в катарській Досі.

Про це повідомляє xsport.ua.

Українська шпажистка Ксенія Пантелєєва здобула срібло на цих змаганнях.

Після успішної кваліфікації, у 1/32 фіналу шпажистка виграла одним уколом у німкені Патриції Дерп (15:14). Потім українка виявилася сильнішою за італійку Росселлу Фіамінго (15:7).

У наступному етапі Ксенія вибила з боротьби француженку Марі-Флорен Кандассамі (14:11), а в поєдинку за вихід у півфінал виграла у китаянки Чжу Мінє (15: 8).

Далі Пантелєєва здобула перемогу над росіянкою Віолеттою Колобовою (15:12).

У поєдинку за золото змагань українка поступилася 26-річній чемпіонці світу Юлії Бєляєвій з Естонії. У фіналі Ксенія програла з рахунком 11:15.

Для Пантелєєвої ця медаль стала першою в кар'єрі в особистій першості на міжнародних турнірах FIE. Раніше українка піднімалася на п'єдестал тільки в складі збірної України в командних змаганнях або ж на юніорських етапах Кубка світу.

Нагадаємо, Нікішин здобув бронзу на змаганнях у Катарі.

Також, Харлан сенсаційно поступилася в першому поєдинку на етапі Кубка світу.

Джерело - xsport.ua.