Нікішин здобув бронзу на змаганнях у Катарі

Відбувся фехтувальний турнір в катарській Досі.

Про це повідомляє 24tv.

Український шпажист Богдан Нікішин виграв бронзову нагороду.

У першому матчі українець переміг представника Гонконгу Фон Хой Суня (15:8). Далі українець здобув перемогу над співвітчизником Ігорем Рейзліним (15:11) та вибив з боротьби нідерландського фехтувальника Баса Вервейлена (15:13).

У поєдинку за потрапляння у півфінал Нікішин виявився сильнішим за росіянина Сергія Біду (15:11). В 1/2 фіналу український шпажист програв 23-річному іспанцеві Юлену Перейрі з рахунком 9:15.

Таким чином Нікішин втретє у кар'єрі виграв бронзову медаль на турнірі в Досі. Раніше лідер збірної України піднімався на третю сходинку п'єдесталу пошани у 2014 і 2006 роках. У нинішньому сезоні ця нагорода стала першою в активі Богдана.

Нагадаємо, Харлан сенсаційно поступилася в першому поєдинку на етапі Кубка світу.

Раніше повідомлялося, що Росію можуть відсторонити від Олімпійських ігор 2020.

Джерело - 24tv.