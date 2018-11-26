Жданов закликав українців до єдності. ФОТО

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов відреагував на ситуацію з захопленням росіянами українських катерів.

На своїй сторінці у Facebook він написав.

"Військова агресія Росії в Азовському морі вимагає згуртування всіх українців, чіткої і жорсткої реакції наших військових та світової спільноти. Міжнародні злочинці та негідники мають бути покарані. США, ЄС та інші країни повинні посилити санкції проти російських окупантів. Це вже не гібридна, а відкрита війна цих нелюдів та мерзотників проти незалежної України", — заявив Жданов.