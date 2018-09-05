Жданов: закликаю інші національні збірні команди України переймати практику розміщення гасла Слава Україні

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов закликав збірні України з різних видів спорту під час замовлення форми розміщувати на ній гасло Слава Україні.

Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

"Стильно, модно, патріотично! Підтримую і закликаю інші національні збірні команди України з різних видів спорту переймати подібну практику розміщення гасла "Слава Україні!" при замовленні та виготовленні форми. А першими, наскільки я пам'ятаю, таку традицію започаткували Національні паралімпійські та дефлімпійські збірні команди нашої країни. Слава Україні", — підсумував Жданов.

Нагадаємо, вчора, 4 вересня, збірна України з футболу презентувала форму на якій написано Слава Україні.

Відреагував на таку родзинку нового екіпірування і президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

Джерело - Чемпіон.