Мотор розгромив словенський Целе в Лізі чемпіонів

Запорізький Мотор в 9-му турі Ліги чемпіонів упевнено розібрався із словенським Целе.

Серйозну заявку на перемогу підопічні Миколи Степаньця зробили в першому таймі, втікши від Целе на 6 м'ячів. Після перерви Мотор довів відрив в рахунку до 10 м'ячів і без проблем зберіг комфортну перевагу.

Перемога над Целе дозволила Мотору піднятися на п'яте місце в групі B. У плей-офф Ліги чемпіонів вийдуть шість кращих команд.

У наступному турі групового етапу Ліги чемпіонів Мотор 1 грудня на виїзді зіграє з ППД Загріб. У домашньому матчі запорожці впевнено обіграли клуб з Хорватії (35:27).

Ліга чемпіонів

9 тур

25 листопада

Мотор (Україна) – Целе (Словенія) – 36:27 (18:12)

Нагадаємо, Мотор звільнив з посади головного тренера Патріка Ромбела.

Раніше, Мотор здобув важливу перемогу над Нантом у Лізі чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.