Гандбольний клуб Мотор звільнив головного тренера Патріка Ромбела.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Таке рішення керівництво прийняло через невдалий старт команди в Лізі чемпіонів. Після чотирьох турів Мотор поступився у всіх чотирьох матчах і займає останнє місце в групі В.
"Ситуація, що склалася, абсолютно не відповідає планам і цілям, поставленим керівництвом клубу перед тренерським штабом і командою", - йдеться в заяві клубу.
Мотор і Ромбел розірвали контракт за обопільною згодою.
Повідомляється, що нового тренера клуб призначить наступного тижня.
Раніше, Мотор програв у Лізі чемпіонів ПСЖ.
Нагадаємо, матч Мотор - ПСЖ зібрав аншлаг в Запоріжжі.
Джерело - ГК Мотор.