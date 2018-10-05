Гандбольний клуб Мотор звільнив головного тренера Патріка Ромбела.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Таке рішення керівництво прийняло через невдалий старт команди в Лізі чемпіонів. Після чотирьох турів Мотор поступився у всіх чотирьох матчах і займає останнє місце в групі В.

"Ситуація, що склалася, абсолютно не відповідає планам і цілям, поставленим керівництвом клубу перед тренерським штабом і командою", - йдеться в заяві клубу.

Мотор і Ромбел розірвали контракт за обопільною згодою.

Повідомляється, що нового тренера клуб призначить наступного тижня.

Раніше, Мотор програв у Лізі чемпіонів ПСЖ.

Нагадаємо, матч Мотор - ПСЖ зібрав аншлаг в Запоріжжі.

Джерело - ГК Мотор.