Китаянка переграла екс-українку і стала чемпіонкою світу

У російському Ханти-Мансійську закінчився чемпіонат світу з шахів серед жінок. Перемогу здобула китаянка Цзюй Веньцзюнь, яка захистила свій титул.
У п'ятницю, 23 листопада, Цзюй Веньцзюнь на тай-брейку обіграла представницю Росії Катерину Лагно. Загальний рахунок фіналу – 5:3.
Варто зазначити, що Катерина Лагно – колишня українка, яка народилася у Львові. До 2014 року на міжнародних змаганнях представляла Україну. У півфіналі вона обіграла українку Марію Музичук, яка згодом виборола бронзову нагороду.
Нагадаємо, Анна Музичук у чвертьфіналі чемпіонату світу програла росіянці Олександрі Костенюк та припинила боротьбу.
Джерело - Чемпіон.