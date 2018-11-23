Китаянка переграла екс-українку і стала чемпіонкою світу

У російському Ханти-Мансійську закінчився чемпіонат світу з шахів серед жінок. Перемогу здобула китаянка Цзюй Веньцзюнь, яка захистила свій титул.

У п'ятницю, 23 листопада, Цзюй Веньцзюнь на тай-брейку обіграла представницю Росії Катерину Лагно. Загальний рахунок фіналу – 5:3.

Варто зазначити, що Катерина Лагно – колишня українка, яка народилася у Львові. До 2014 року на міжнародних змаганнях представляла Україну. У півфіналі вона обіграла українку Марію Музичук, яка згодом виборола бронзову нагороду.

Нагадаємо, Анна Музичук у чвертьфіналі чемпіонату світу програла росіянці Олександрі Костенюк та припинила боротьбу.

Джерело - Чемпіон.