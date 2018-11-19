Мейвезеру пропонували 150 мільйонів за бій в ММА

UFC пропонував Флойду Мейвезеру 150 мільйонів доларів за поєдинок за правилами змішаних єдиноборств.

Про це розповів президент організації Дейн Вайт.

"Якщо Мейвезер прийде в UFC, то йому надерут тут зад. Минулого разу ми відпустили свого бійця в бокс, але на цей раз Флойд повинен прийти сюди.

Він весь час хоче боксувати. Ти хочеш битися чи ні? Хочеш зробити 150 мільйонів доларів? Іди сюди, і тут тобі надерут зад".