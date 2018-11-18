Мотор здобув важливу перемогу над Нантом у Лізі чемпіонів

Запорізький Мотор у матчі 8-го туру групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді розібрався з французьким Нантом.

Виїзна перемога над Нантом повернула Мотор в гонку за путівкою в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. 25 листопада чемпіон України на домашньому майданчику прийме Целе, і в цьому матчі запорожців влаштовує тільки перемога.

Ліга чемпіонів

8 тур

18 листопада

Нант (Франція) – Мотор (Україна) 23:27 (13:12)

Нагадаємо, Мотор звільнив з посади головного тренера Патріка Ромбела.

Раніше, Мотор програв у Лізі чемпіонів угорському Пік Сегеду.

Джерело - Чемпіон.